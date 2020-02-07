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Житель Кобрина поджег найденную жидкость и с ожогами госпитализирован

07.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

06.02.2020 года в 12-25 в Кобринский РОЧС из УЗ «Кобринская ЦРБ» поступило сообщение о госпитализации с ожогами жителя Кобрина.

Житель Кобрина поджег найденную жидкость и с ожогами госпитализирован

Мужчина проживает в 3-квартирном жилом доме. По предварительной информации, находясь на приусадебном участке и производя уборку в своем гараже, он обнаружил емкость с жидкостью: чтобы убедиться в ее горючих свойствах, вылил часть ее на землю возле гаража и поджег. Произошло воспламенение с последующим возгоранием одежды на пострадавшем. Мужчина сам ликвидировал горение и вызвал бригаду скорой помощи. После осмотра медиками кобринчанин госпитализирован.

В результате пожара огнем повреждена одежда на пострадавшем, строения и имущество не повреждены. Подразделения МЧС не вызывались.

 
 
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  06.02.2020 года в 12-25 в Кобринский РОЧС из УЗ «Кобринская ЦРБ» поступило сообщение о госпитализации с ожогами жителя Кобрина. Мужчина проживает в 3-квартирном жилом...
 
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