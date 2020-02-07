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«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич

07.02.2020 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актриса Александра Бортич заинтриговала поклонников фотографией с матерью. Фанаты отметили, что мама и дочка выглядят словно сёстры. Снимок сделан в итальянском городе Комо, на фото заметен озёрный пейзаж. 

«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич
Фото: instagram.com/bortich 

«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич
Фото: instagram.com/bortich 

А недавно актриса привлекла внимание подписчиков другим снимком, на котором она радуется успеху фильма «Холоп». Девушка показала, как, по её мнению, должно выглядеть самодовольство. 

Бортич рассказала, что они с Милошем Биковичем заранее начали репетировать высокомерные лица, на случай если «Холоп» станет самым кассовым фильмом в российском прокате. И кинокартина завоевала это звание. 

«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич
Фото: instagram.com/bortich 

«Всем летят обнимания и любовь!» – написала на своей странице в Instagram актриса. 

«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич
Фото: instagram.com/bortich 

Комментаторы тоже порадовались успеху фильма и похвалили актрису за отличную игру. Для Бортич это уже не первая удачная роль. Ранее девушка привлекла к себе внимание в фильмах «Духless 2», «Викинг», «Я худею», а также в сериале «Полицейский с Рублёвки». 

А вы знали, что актриса родилась в Светлогорске?

Взглянуть на детские фото Александры Бортич и её коллег по фильму «Холоп» можно здесь

Люди в материале: Александра Бортич, Оксана Бортич, Милош Бикович
 
 
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Актриса Александра Бортич заинтриговала поклонников фотографией с матерью. Фанаты отметили, что мама и дочка выглядят словно сёстры. Снимок сделан в итальянском...
 
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