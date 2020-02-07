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В Барановичах водителя зажало двумя грузовиками

07.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования водителя грузового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Илья Босько.

В Барановичах водителя зажало двумя грузовиками

Трагедия произошла днем 5 февраля. У 28-летнего водителя автомобиля МАЗ в пути внезапно возникли технические неполадки. Он остановил проезжавший мимо грузовик и попросил коллегу о помощи. Тот припарковал свой МАЗ-МАН впереди. Во время ремонта один из автомобилей самопроизвольно пришел в движение. Мужчина оказался зажат между двумя грузовиками. От полученных травм он скончался.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.

 
 
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  В Барановичах следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования водителя грузового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель...
 
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