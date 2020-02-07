В Беларуси радикально поменяли призыв в армию: годными стали почти все

Источник материала: KYKY

«Центр прав призывников» заметил , что сегодня на портале pravo.by вышло новое Постановление Минобороны и Минздрава №1/1 от 3 января 2020 года. Оно сделало множество диагнозов, по которым раньше призывники (и не только) часто признавались негодными, призывными. Само Министерство обороны успело сообщить , что не считает принятые изменения кардинальными (список ниже говорит сам за себя).

Так, призывники, военнообязанные без офицерских званий при призыве на сборы, поступающие на военную службу по контракту не на офицерскую должность и проходящие альтернативную службу беларусы, теперь во время освидетельствования будут признаваться годными, если у них есть:

сколиоз II степени с углом искривления 11-17 градусов;

индекс массы тела 16,9 – 18,5 со сниженной физической работоспособностью;

ожирение II степени с индексом массы тела 35,0 – 36,9;

функционирующее открытое овальное окно размером не более 4 мм;

аневризма межпредсердной перегородки при максимальной экскурсии части или всей межпредсердной перегородки в сторону правого или левого предсердия более не 10 мм или суммарно общий размер экскурсии не более 15 мм;

бикуспидальный аортальный клапан без регургитации;

перенесенная лазеркоагуляция по поводу периферической дегенерации сетчатки на одном и том же глазу однократно или двукратно, или невыполненная лазеркоагуляция, если она была показана пациенту;

часто травмируемые невусы (с подтверждением фактов травматизации медицинскими документами) с признаками воспаления и (или) изъязвления при их локализации в областях возможной травматизации, обусловленной ношением военной формы одежды, обуви или снаряжения (не относится к военнослужащим срочной военной службы, службы в резерве);

деформирующий артроз в одном из крупных суставов (ширина суставной щели 2-4 мм) с болевым синдромом и без контрактуры;

одиночные (размером 5 мм) камни почек, мочеточников с редкими (менее 3 раз в год) приступами почечной колики, подтвержденные данными УЗИ, при наличии патологических изменений в моче;

одиночные (размером 5 мм) камни почек, мочеточников без нарушения выделительной функции почек;

периферическая дегенерация сетчатки, при которой проведение лазеркоагуляции не показано;

стойкая полная блокада правой ножки пучка Гиса;

стойкая блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса;

варикозная болезнь нижних конечностей с хронической венной недостаточностью С2 (варикозно расширенные вены более 3 мм в диаметре при отсутствии несостоятельности сафенофеморального и (или) сафенопоплитеального соустьев по данным УЗДГ вен) и с хронической венной недостаточностью С1 (телеангиоэктазии и (или) ретикулярные варикозные вены до 3 мм в диаметре);

аномалии прикуса II-III степени с разобщением прикуса более 5 мм с жевательной эффективностью менее 60 процентов по Н.И.Агапову;

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы I и II степени;

отсутствие одного яичка после его удаления по поводу заболеваний (неспецифического и доброкачественного характера), ранения или других повреждений, врожденных заболеваний;

гипоплазия яичка (яичек) при наличии нарушений в спермограмме;

солитарные единичные (от 20 до 40 мм в диаметре) кисты без нарушения функции почек;

задержка одного яичка в брюшной полости.

Кроме того, в некоторых случаях становится меньше возможностей получить отсрочку по состоянию здоровья на срок до 12 месяцев (либо уменьшается ее срок):

призывники, перенесшие операции лазеркоагуляции по поводу периферической дегенерации сетчатки в течение 3 месяцев до призыва на срочную военную службу, службу в резерве, признаются временно негодными к военной службе до 3 месяцев (а не на 6 месяцев);

гражданам, перенесшие оптикореконструктивные операции (например, лазерную коррекцию зрения), не предоставляется отсрочка, если после операции прошло 3-5 месяцев;

однозначно устанавливается, что отсрочка на срок до 6 месяцев предоставляется только при второй степени артериальной гипертензии, если она выявлена впервые.

Но есть и другие новшества: так, при медицинском освидетельствовании могут применяться не только явно упомянутые методы исследований, но и более информативные. Также будут признаваться негодными в мирное время граждане с ВИЧ-инфекцией в стади первичных проявлений (стадии 1, 2А, 2Б, 3), что позволит призывать их на военную службу по мобилизации.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, то есть 8 февраля 2020 года. Изменения в Расписании болезней не коснутся граждан, которым в мирное время не нужно проходить медицинское освидетельствование, например, достигшим 27-летнего возраста военнообязанным, признанным негодными, гражданам, признанным негодными в 24-27 лет, а также признанным негодными по статьям, освобождающим от переосвидетельствования.