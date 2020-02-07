Лукашенко перед российской амбразурой

Белорусский официальный лидер – мастак переводить стрелки. Перед отлетом в Сочи, где сегодня состоится его встреча с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко провел совещание с правительством. И – правильно думаете – сделал министров крайними.





В контексте нефтегазовых терок с Москвой глава государства заявил, что Совмину «необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой». А также поставил условие:





«…Ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров».





А кто завел в капкан?

Имеется в виду прежде всего налоговый маневр в российской нефтянке, из-за которого за прошлый год Беларусь уже недосчиталась, как сообщил во время совещания премьер-министр Сергей Румас, около 330 млн долларов.





Компенсировать же последствия этого маневра Москва не хочет, пока не будут выполнены дорожные карты «углубления интеграции». А на нее руководитель Беларуси идти не желает, боясь потерять власть над страной. Вот такой гордиев узел.





Завязался же он, если смотреть в корень, из-за того, что сам Лукашенко на заре президентства, в 1990-х, решил ухватить бога за бороду, пристаканившись к дешевым российским ресурсам. Взамен были обещаны братская любовь и готовность лечь под танки НАТО.





И пока соседи мучились рыночными реформами, «белорусское экономическое чудо» цвело и пахло за счет московских субсидий. Но потом Кремль решил, что долг платежом красен.





И вытащил из пыльного интеграционного чулана азартно подписанный Лукашенко в 1999-м союзный договор, в котором – и единая валюта , и наднациональные органы, и прочие прелести, смертельно опасные для белорусского суверенитета.





Для принуждения к «углубленной интеграции» Кремль резко прикрутил краник субсидий. И белорусской экономике, подсевшей на российскую иглу, сразу поплохело.





Из-за споров о цене на нефть НПЗ в Новополоцке и Мозыре оказались ныне на голодном пайке. Лихорадочные поиски альтернативы пока материализовались лишь в одном танкере норвежской нефти – это новополоцкому «Нафтану» на несколько дней работы.





Пока гром не грянет…

А ведь это не первый энергетический конфликт с Россией. И в свое время Минск пробовал наладить альтернативу – брать нефть в Венесуэле, Азербайджане, Иране. Но как только с Москвой замирились, альтернативе пришел каюк.





Хотя, зная ее византийский норов (о котором Лукашенко на днях заявил открытым текстом), можно было ожидать новых сюрпризов такого рода. Но проще ведь сидеть ровненько на пятой точке, теша себя иллюзией, что авось благодать навсегда.





Теперь же, когда жареный петух клюнул, официальный лидер требует от министров накормить народ пятью хлебами и двумя рыбами. Бедолага Румас в итоге может стать крайним, головой ответить за последствия многолетних игр в «братскую интеграцию».





На нынешнем посту он уже и так испортил свою репутацию рыночника. Но прежде всего потому, что правительству все время связывает руки президент, для которого «реформы» – слово ругательное.





Между тем как реформы, начнись они, скажем, в сытые нулевые годы, когда Беларусь де-факто была нефтяным офшором, на сегодня могли бы сделать ее экономику куда менее зависимой от российских энергоресурсов.









«Дорожные карты» никуда не делись

Но и в Сочи Лукашенко полетел, судя по его прозвучавшим на днях словам, с надеждой, что российские деятели «образумятся и вернутся к нормальным отношениям».





Такой идиллии, конечно, не будет, однако некий шаткий компромисс между двумя вождями возможен. Путину ведь не с руки терять последнего союзника, пусть и скользкого, так что не исключены символические скидки на энергоресурсы.





В любом случае российская нефть пока выглядит самым дешевым вариантом. И если удастся с грехом пополам решить проблему ее поставки на нынешний год да еще получить более-менее терпимую цену на газ, то боюсь, как бы не махнул рукой главный белорусский начальник на все альтернативы.





Лукашенко – виртуоз маневра, хитрый тактик, мастер что-то выцарапывать, но долговременная стратегия, связанная с рисками для любовно отстроенной системы, – не его конек.





А это значит, что с большой вероятностью через какое-то время и сам вождь, и в основном покорная ему страна окажутся перед той же московской амбразурой. Потому что дорожные карты «углубления интеграции» Кремль держит наготове.