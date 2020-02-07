С 10 по 14 февраля 2020 года на территории Смолевичского района проводится профилактическая акция «Безопасный переход», сообщила инспектор ДПС ОГАИ Смолевичского РОВД Стрельцова Ирина.

Рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности в темное время суток в сельских и городских населенных пунктах, прилегающих к автомобильным дорогам, будут выявлять пешеходов, велосипедистов, водителей гужевого транспорта, не соблюдающих правила дорожного движения, особенно в части использования световозвращающих элементов.

Также в поле зрения сотрудников ГАИ будут водители, не предоставляющие преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также создающие аварийную обстановку. Ко всем нарушителям будут применяться меры административного воздействия.

В ГАИ напомнили, что водителям стоит проявлять повышенное внимание на дорогах. Например, если вы заметили ребенка вблизи проезжей части, заблаговременно снижайте скорость. Осторожность нужно проявлять при совершении маневров на внутридворовых территориях и при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам при переходе проезжей части обязательно следует смотреть по сторонам, в том числе, когда идете по пешеходному переходу.

— А еще очень важный, — момент напомнила Ирина Стрельцова . — Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефону 102.