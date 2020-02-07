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«Страна для жизни» теперь и в Слуцке. Интервью с автором проекта
07.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На выходных в Слуцк приезжал блогер Сергей Тихановский, автор YouTube-канала «Страна для жизни».
Вместе со случчанином Владимиром Неронским в прямом эфире они проехали по проблемным местам и к завершению трансляции посетили строящийся дом председателя Слуцкого райисполкома.
Наконец, к полудню более десятка сторонников блогера собрались неподалёку от Слуцкого ГДК, чтобы принять участие в акции «Belarus12Stop».
Услышав в трансляции спорные тезисы, администратор SG захотел пообщаться с Тихановским и задать ему несколько вопросов, однако блогер отказался отвечать, сославшись на то, что он не даёт интервью.
Вместо этого было предложено пообщаться с Владимиром Неронским, который выступал гидом Тихановского по Слуцку. Тем более это интересно, что при поддержке канала «Страна для жизни» Неронский создал свой канал «Слуцк - город для Жизни», на котором собирается придавать огласке проблемы местного уровня.
Мы поговорили с Владимиром и переадресовали ему некоторые вопросы.
P.S. По просьбе собеседника публикуем
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Услышав в трансляции спорные тезисы, администратор SG захотел пообщаться с Тихановским и задать ему несколько вопросов, однако блогер отказался отвечать,...
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