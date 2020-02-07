«Страна для жизни» теперь и в Слуцке. Интервью с автором проекта

Источник материала: Слуцк Город





На выходных в Слуцк приезжал блогер Сергей Тихановский, автор YouTube-канала «Страна для жизни».

Вместе со случчанином Владимиром Неронским в прямом эфире они проехали по проблемным местам и к завершению трансляции посетили строящийся дом председателя Слуцкого райисполкома.

Наконец, к полудню более десятка сторонников блогера собрались неподалёку от Слуцкого ГДК, чтобы принять участие в акции «Belarus12Stop».

Услышав в трансляции спорные тезисы, администратор SG захотел пообщаться с Тихановским и задать ему несколько вопросов, однако блогер отказался отвечать, сославшись на то, что он не даёт интервью.

Вместо этого было предложено пообщаться с Владимиром Неронским, который выступал гидом Тихановского по Слуцку. Тем более это интересно, что при поддержке канала «Страна для жизни» Неронский создал свой канал «Слуцк - город для Жизни», на котором собирается придавать огласке проблемы местного уровня.

Мы поговорили с Владимиром и переадресовали ему некоторые вопросы.

P.S. По просьбе собеседника публикуем ссылку на полную (60 минут) версию интервью без монтажа.





Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by