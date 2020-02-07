Индия переходит на «Калашниковы»

Источник материала: Tut.by

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассчитывает, что совместное предприятие РФ и Индии по производству АК-203 изготовит первую партию автоматов уже в этом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСВТС.



Фото: kalashnikov. media

«Необходимо в кратчайшие сроки заключить контракт с Минобороны Индии на якорный заказ, который предположительно составит 650 тыс. автоматов. Надеемся, что уже до конца года будут произведены первые партии этого современного стрелкового оружия», — сообщили в службе в рамках Международной выставки вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

В ФСВТС отметили, что важно запустить производство автоматов в индийском городе Корва как можно скорее, так как местным специалистам необходимо постепенно перейти к освоению 100% технологий производства современного стрелкового оружия.

В свою очередь генеральный директор Indo-Russian Rifles Private Limited генерал-майор Сенгар сообщил ТАСС, что планируется вооружить автоматами АК-203 все рода и виды войск ВС Индии.

«Автомат получат сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морские силы, а также силы охраны правопорядка. Замена старых автоматов Калашникова на новые вестись не будет», — сообщил Сенгар, отметив, что ежегодный выпуск автомата составит 75 тыс. единиц. «Предполагается, что выпуск будет вестись в течение 10 лет», — добавил он.

Как отметил генерал, на начальном этапе производства модернизация автомата не предполагается. «Она может быть выполнена позднее», — сообщил Сенгар, отметив, что производство карабина на базе АК-203 (АК-204) также не планируется.

Совместное предприятие

В среду на DefExpo 2020 заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил журналистам, что СП по производству автоматов готово к выпуску изделий, в данный момент готовится коммерческое предложение для Минобороны Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова в начале марта 2019 года.

Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited по выпуску АК-203 создано на заводе в районе города Корва (Korwa Ordnance Factory) в округе Амети в штате Уттар-Прадеш. Индия таким образом может стать первой зарубежной страной, которая будет производить «двухсотую» серию автоматов всемирно известного бренда «Калашников».