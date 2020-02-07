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Миссия МВФ будет работать в Минске в марте

07.02.2020 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Традиционная обзорная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в рамках ст. IV Устава МВФ будет работать в Минске с 19 по 30 марта, сообщили в белорусском представительстве фонда.

"Обзорную миссию возглавит глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян. Традиционно планируются встречи и дискуссии о текущей экономической политике в правительстве, Национальном банке, банках, а также диалог с экспертным сообществом", - отметили в представительстве.

Предыдущая обзорная миссия МВФ состоялась в ноябре 2018 года. В конце октября под руководством Жака Миньяна в Беларуси работала плановая миссия МВФ по оценке экономической ситуации в Беларуси.

Ранее сообщалось, что в октябрьском обзоре мировой экономики (WEO) МВФ резко ухудшил прогноз по росту белорусской экономики в 2020 году и снизил его до 0,3% с 2,2%, которые прогнозировались ранее.

Напомним, в конце 2019 года представители властей заявляли о заинтересованности в привлечении нового финансирования от МВФ. Так, Максим Ермолович сообщил, что у Минска есть база для переговоров с МВФ по новой кредитной программе, однако возможность ее реализации зависит от политического решения о скорости реформ, которые проводятся в Беларуси. 

"Повестка изменений требует определенных ресурсов. Все зависит от темпов изменений, и это определит стоимость мер поддержки", - сказал в конце октября министр, подчеркнув принципиальную важность снижения социальных рисков.


Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Минск в 2009-2010 годах реализовал программу МВФ stand by, получив кредитные ресурсы на $3,46 млрд.

Сотрудничество Беларуси с МВФ в настоящее время ограничено техническими консультациями. Минск в течение 2016-2017 годов вел переговоры с МВФ о возобновлении кредитного сотрудничества, но затем переговоры были прекращены из-за разногласий, по структурным реформам экономики, в первую очередь, госпредприятий.
 
Теги: Минск
 
 
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Традиционная обзорная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в рамках ст. IV Устава МВФ будет работать в Минске с 19 по 30 марта, сообщили в белорусском...
 
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