Уролог о том, как на интимном здоровье сказывается подогрев сидений в авто

Источник материала: Tut.by

Как на интимном здоровье сказывается подогрев сиденья в авто? На «Простой вопрос» отвечает врач уролог-андролог Антон Главинский .





— Этот вопрос я довольно часто слышу от своих пациентов. Чаще — от мужчин и женщин с хроническими воспалительными процессами в тазу (цистит, простатит).

В целом, я за подогрев, но только если использовать его в ограниченный промежуток времени. Потому что греть сидение автомобиля своей «пятой точкой» не очень полезно, особенно если в салоне было холодно, а сидение кожаное. Но и ехать всю дорогу с подогревом, а потом выйти на холодную улицу — так себе идея для здоровья. Отсюда мораль: все хорошо в меру. Включили подогрев на максимум — и через пять минут выключили.

Особое внимание на этот вопрос я советую обратить парам, которые планируют беременность. Если для девочек в этом плане теплое сидение никаких проблем не доставляет, то у мальчиков перегрев мошонки ни к чему хорошему не приводит. Сперматозоиды вообще не любят перепадов температур. Так что, если в планах продолжение рода, мужчинам не стоит злоупотреблять не только подогревом сидений — но и частым посещением сауны и принятием горячих ванн.

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