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В Турции в результате схода лавин погибли более 40 человек
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Число жертв схода лавин в турецкой провинции Ван продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Природный катаклизм унес более 40 жизней. Свыше 80 человек пострадали. Все они находятся в больнице. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, которые осложняются снегом и сильным ветром.
ЧП произошло на одном из горных перевалов 5 февраля. Первая лавина смела с дороги микроавтобус с людьми. А когда на их поиски прибыли спасатели, произошел повторный обвал снежных масс.
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Новости Турции. Число жертв схода лавин в турецкой провинции Ван продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Природный катаклизм унес более 40...
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