Как будет выглядеть новый флагман Xiaomi

Источник материала:
Tut.by
В Twitter появилась публикация от инсайдера Tech Droider — на фото показан постер Xiaomi Mi10 с детализированным изображением флагмана.
Xiaomi Mi 10 Official Poster
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Как будет выглядеть новый флагман XiaomiПолучается, у Xiaomi Mi10 будет модуль основной камеры с четырьмя датчиками, причем один из них вынесен за границы основного блога.
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Xiaomi Mi 10 Official Poster