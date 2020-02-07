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Как будет выглядеть новый флагман Xiaomi

07.02.2020 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Twitter появилась публикация от инсайдера Tech Droider — на фото показан постер Xiaomi Mi10 с детализированным изображением флагмана.

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