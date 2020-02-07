ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Утром - телепортация, вечером - перевод «Хоббита»

07.02.2020 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Член-корреспондент НАН Беларуси Дмитрий Могилевцев успевает заниматься наукой, писать научно-популярные книги, а еще переводить произведения Хемингуэя, Стейнбека и Толкиена

Утром - телепортация, вечером - перевод «Хоббита»
С доктором физико-математических наук мы встретились на его рабочем месте - в Центре квантовой оптики и квантовой информатики Института физики.

- Дорога в науку редко бывает легкой и ровной. А вы свой путь начинали в 90-е, когда многие молодые ученые уехали из страны. Как удалось пройти этот этап? Вы ведь тоже уезжали за границу, но вернулись в Беларусь…

- Девяностые годы были злым временем, когда все валилось. Но я был молод, самоуверен и потому считал, что так оно и должно быть. В те бродячие времена мне случалось ночевать на батарее в Севастополе под фальшивой пушкой и у нудистского пляжа в Паланге, летать на Новый год в сочинскую Красную Поляну за невероятно смешные деньги и давиться мандаринами в поезде по пути обратно. В девяностых я шастал по Таджикистану под боком у войны, не подозревая о ней, и вообще считал, что мир находится главным образом у меня в кармане. В 2004-м отправился в Бразилию и провел там, то наезжая, то отбегая, шесть с лишним лет.

Но никогда не порывал с Институтом физики и с Академией наук. То есть и не уезжал из Беларуси по-настоящему. Теперь живу в Минске - рядом с улицей Наполеона Орды, хожу по Яна Чечота, пью кофе на Ежи Гедройца и доволен.

- Вы специалист в области квантовой оптики и информатики. Звучит непонятно. Какая польза обществу от ваших исследований?

- Плодами вы пользуетесь каждый день. Представляете себе жизнь без телевизора? Без мобильника и компьютера?.. Полупроводниковые приборы, лазеры, спектроскопия, сверхточная метрология… несть им числа.

Я в моей небольшой области огромного квантового поля смотрю на свет, пытаюсь его употребить нетрадиционным образом - закрутить, вылепить нужное, поделить на мельчайшие части и заставить исполнять полезное вроде сверхточного измерения, особо случайной случайности и сверхсекретной передачи данных.

- Над чем работаете сейчас?

- Выясняю, как сотворить генератор особых квантовых состояний света из куска умеренно дорогого стекла. Отвечаем мы в основном за теоретическую и численно-модельную часть. А еще в повестке квантовые радары и антенны, квантовая термодинамика и даже чуточку топологии. Активно исследуется самая обещающая материальная база для создания твердотельного квантового компьютера - центры окраски в алмазах. Занимаемся квантовой криптографией и томографией, телепортацией и даже слегка гравитацией.

- Как-то поэт Борис Слуцкий написал такие строки: «Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне…» Но это не о вас, потому что вы физик лирик в одном лице.

- Слуцкий писал об этом в 1959-м, когда на лирике висели пудовые кандалы. И в том же 59-м основоположники квантовой электроники Александр Прохоров и Николай Басов получили Ленинскую премию за мазеры и лазеры, а в 1964-м - Нобелевскую.

На самом деле все сочетается, примерно как пижама с поездом. Я это обнаружил, когда впервые получил заказ на перевод и подкрепил уверенность выходом первого романа. Увы, романистом я оказался не слишком удачным, наверное, потому что не любил как следует своих героев, а заодно и читателей. На изобретательности и живописности сюжетов протянул пять романов. Пятый продался не слишком плохо, но это уже было лебединой песней.

А переводчиком остался - в основном с английского на русский, хотя за мной числятся и переводы с немецкого и польского языков. «Азбука» взяла у меня перевод «Короткого правления Пипина Четвертого» Стейнбека. «Неман» напечатал половину перевода «Смерти после полудня» Хемингуэя. Приложился и к Толкиену - вместе с Кристиной Курчанковой перевел на белорусский «Хоббита» и «Властелина колец».

А что касается времени - изгнание телевизора из жизни очень помогает в поиске времени на все прочее.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член-корреспондент НАН Беларуси Дмитрий Могилевцев успевает заниматься наукой, писать научно-популярные книги, а еще переводить произведения Хемингуэя,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как будет выглядеть новый флагман Xiaomi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика