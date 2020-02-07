«Беллакт» дома проведет последний матч предварительного этапа

Источник материала: Новости Волковыска

В предстоящее воскресенье команда волковысского «Беллакт» проведет дома в спортзале средней школы № 7 последний матч предварительного раунда чемпионата Гродненской области по мини-футболу в группе «Б» с командой из Мостов.

В матче на выезде 22 декабря прошлого года молочники были сильней 3:4 и в 9 февраля хозяев устроит поражение с разницей в один мяч 0:1,1:2, 2:3, чтобы выйти в плей-офф, не говоря уже о ничьей или победе над соперником. В то время как мостовчан устроит только победа с разницей в два мяча и более.

Приходите посмотреть на зрелищный футзал и поболеть за волковычан. Начало матча в 14 часов.



