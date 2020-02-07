Историк моды против Сталина. Уничтожил ли вождь красивых мужчин?

Источник материала: Аргументы и факты

Массовые репрессии в Советском Союзе, по крайней мере в отношении мужчин, коснулись, в первую очередь, красивых представителей сильного пола. Такую версию предложил историк моды и постоянный ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.

«Красивых мужчин просто искоренили»

Тему мужской красоты изначально поднял французский модельер Жан-Поль Готье. Выступая в эфире «Модного приговора», кутюрье заметил: «Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия». При этом Готье посетовал, что найти красивых русских мужчин-манекенщиков крайне сложно.

«Потому что русские мужчины „мачистые“, а женщины — стараются нравиться», — сказал француз.

Васильев в беседе с изданием «Газета.ру» согласился с Готье по части отсутствия красивых мужчин и объяснил это так: «Он абсолютно прав. У нас плохой мужской генофонд из-за сталинских репрессий. Красивых мужчин просто искоренили, а ведь красота тоже передается генетически. Женщины в России более красивые, чем мужчины. Это знают все».

При этом историк моды нашел достоинства у русских мужчин: «Они хороши в армии и спорте, но на подиуме русский мужчина никогда не блистал».

Васильев предложил и свое решение проблемы мужской красоты: «Этот ген возродится, если мы привезем сперматозоиды дворянских кровей. У нас каждая женщина хочет быть принцессой, она ей по факту и является из-за своих внешних данных. Но принцев ей в пару практически нет».

Кто такой Александр Васильев?

61-летний Александр Васильев — почетный член Российской академии художеств, сын народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Александра Васильева-старшего, внук статского советника, инспектора Императорского судоходства Волжского и Симбирского бассейнов Павла Васильева.

Несмотря на происхождение (Павел Васильев в годы Гражданской войны примкнул к белым), Александр Васильев-старший в советские годы сделал успешную карьеру.

В годы Великой Отечественной войны он прошёл путь от бойца трудового фронта в Карелии до главного художника фронтовых театров Всероссийского театрального общества. С театральными и концертными группами он совершил множество поездок по фронтам. После войны он стал сотрудничать художественным руководителем Театра имени Моссовета Юрием Завадским, более 20 лет являясь главным художником этого театра.

Васильев-младший окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, работал художником по костюмам вместе с отцом. В 1982 году оформив брак с гражданкой Франции, Васильев более десятилетия жил и работал в этой стране, где и стал позиционировать себя как историка моды.

Александр Васильев: «Мода - удел молодых богатых бездельников» Подробнее

Кое-что о репрессиях и Великой Отечественной

В последние годы, кажется, нет такого явления, которое не пытались бы объяснить сталинскими репрессиями. При этом по данным историка Виктор Земскова, общее число лиц, которых, так или иначе затронули политические репрессии, начиная с 1918 и заканчивая 1958 годами, не превышает 10 миллионов человек. Речь не об уничтоженных лицах, а обо всех, кто может быть внесен в эту категорию (кулаки, переселенные по политическим мотивам и т.д.) Это составляет около 2,5-2,7 процентов от всего населения, проживавшего на территории СССР в указанный период. Количество погибших в период репрессий на порядок меньше.

Таким образом, 97 процентов жителей страны репрессии не коснулись никак. При этом безвозвратные потери Советского Союза в годы Великой Отечественной войны составили около 27 миллионов человек. По данным специалистов, подавляющее большинство потерь пришлось на мужчин — около 20 миллионов. Из них около 12 миллионов человек составляет возрастная группа от 20 до 40 лет.

Вот этот реальный удар, нанесенный по генофонду советского народа, господин Васильев не замечает. Вместо этого он пускается в спекуляции на тему, модную в кругах либерально настроенных граждан.

Надо признать, что ведущий и историк моды пошел дальше других. Кажется, еще никому не приходило в голову обвинять сталинский режим в проведении репрессий по принципу внешней красоты. При этом Васильев крайне странно трактует ущерб, нанесенный генофонду — российские мужчины, по его версию, сохранили способности к спорту и военному делу. Получается, товарищ Сталин репрессировал исключительно хилых, но смазливых специалистов умственного труда.

Алена Водонаева и «идеальная» Республика Конго

В последнее время Россия переживает настоящий наплыв самозванных специалистов в различных областях. Так, светская львица Алена Водонаева, как выяснилось, является очень большим экспертом в вопросах демографии и социального обеспечения.

При этом довольно серьезные люди пустились с Водонаевой в дискуссию, что человек не знает основ демографии. По версии светской львицы, причина снижения численности населения в том, что «Мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами... В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем».

То есть, по версии Водонаевой, наилучшая ситуация с демографией в развитых и обеспеченных странах.

Однако, по данным ООН, в лидерах по коэффиценту рождаемости находятся такие страны, как Демократическая Республика Конго, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигер, Афганистан... Из постсоветских республик лучше всего дело с рождаемостью обстоит в Таджикистане. Первой из экономических успешных стран в этом списке является Израиль, занимающий аж 99-е место, Турцию мы находим на 111-м месте, и лишь на 129-м месте появляется Ирландия, которая, вероятно. может вписаться в демографическую картину мира по версии Водонаевой.

С лобного места в «эксперты». Неоднозначные высказывания Алены Водонаевой Подробнее

Исходя из постулатов «светской львицы», Россия, где рожают нищие, должна рваться к вершине данного списка, но ничего этого нет и в помине. Причина проста — Россия, как это не покажется кому-то странным, является высокоразвитой страной, и сталкивается с проблемами в демографии, характерными для государств данной категории. Наша страна по коэффиценту рождаемости отстает от США, но при этом опережает такие государства, как Франция, Австралия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Испания.

Это не значит, что в России все хорошо. Это значит, что вопросы подобного рода не настолько примитивны, чтобы в них могла успешно разбираться звезда «Дома-2».

Зато госпожа Водонаева легко найдет общий язык историком моды господином Васильевым.