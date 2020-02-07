Самолет с участниками переговоров Путина и Лукашенко сел в Минводах из-за непогоды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет с российской делегацией, направляющейся на переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко , был вынужден сесть в Минеральных водах из-за непогоды в Сочи. На борту, в частности, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич, сообщает «Интерфакс» .

Лайнер час прождал в воздухе улучшения погоды, но в итоге ушел на посадку в аэропорт Минеральных вод. Сейчас в Сочи шквалистый ветер и сильный дождь, видимость крайне низкая, объяснил капитан. При этом погода только ухудшается. Утром самолет с участниками переговоров из-за сильного снегопада задержался в Москве на два часа. По словам Пескова, задержка не повлияла на ход переговоров двух лидеров.