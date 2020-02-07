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Самолет с участниками переговоров Путина и Лукашенко сел в Минводах из-за непогоды

07.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет с российской делегацией, направляющейся на переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, был вынужден сесть в Минеральных водах из-за непогоды в Сочи. На борту, в частности, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич, сообщает «Интерфакс».

Лайнер час прождал в воздухе улучшения погоды, но в итоге ушел на посадку в аэропорт Минеральных вод. Сейчас в Сочи шквалистый ветер и сильный дождь, видимость крайне низкая, объяснил капитан. При этом погода только ухудшается. Утром самолет с участниками переговоров из-за сильного снегопада задержался в Москве на два часа. По словам Пескова, задержка не повлияла на ход переговоров двух лидеров.



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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, задержка не повлияла на ход переговоров лидеров России и Беларуси в Сочи.
 
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