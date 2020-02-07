Оказывается, на Мельникайте есть место для стройки нового здания. И что предлагают построить?

Источник материала: Tut.by

Сегодня на архитектурном совете при главном архитекторе Минска рассмотрели эскизный проект здания на золотой земле в столице — на улице Мельникайте между «Фрунзенской» и проспектом Победителей. Рассказываем, что предлагается и почему члены совета завернули предложенное. Ну и голосуйте в конце статьи, что вы думаете по поводу этого объекта.





В 2007 году компания «МЛКкапитал» купила за миллион долларов небольшое недостроенное здание на Мельникайте, 12 — рядом с одноэтажным офисом мобильного оператора «А-1». Судя по всему, целью покупки была реконструкция. Сначала тут хотели построить 13-этажное здание, потом — 9-этажное здание, но в итоге Мингорисполком разрешил строить тут объект максимум в 4 этажа. Сегодня его и рассматривали на архитектурно-градостроительном совете.



Так это место выглядит сейчас

Эскизный проект выполнила компания «Атри». Ее представитель рассказал, что они проектировали объект, который бы не противоречил окружающей застройке, поэтому и выполняли здание в скромных тонах. Кроме того, делали так, чтобы оно и со зданием «А-1» гармонировало, и отдельно могло существовать.









Здание приподняли и сделали на первом уровне парковку. Также там хотят расположить кафе и торговые площади. На втором этаже — бытовые помещения и фитнес-центр. На третьем и четвертом — гостиничные номера. Боковые фасады нарочно сделали глухими, чтобы никто не смотрел друг другу в окна (там как раз напротив жилой дом). Всего объект занимает 1,9 тысячи квадратных метров.





Но такую архитектуру члены совета единодушно не поддержали. Бывший главный архитектор Минска Александр Петров сказал, что это очень сложное и важное место, и на него уже рассматривалось три объекта до этого. Но как тогда ничего не вышло, так и сейчас надо отправлять проект на доработку.





Известный архитектор Борис Школьников сказал, что в этом объекте надо пересмотреть много деталей, которые диссонируют с окружающей застройкой. Этот объем и не вписывается в нынешнюю застройку, и не становится контрастным ей.

— Место классное и там надо сделать классный объект. А пока архитектура очень печальная, — добавил Школьников.

Главный архитектор Минска Ольга Радченко тоже не оценила предложенное архитектурное решение. А, учитывая важность места, она предложила вынести этот объект на отдельный архитектурно-градостроительный совет. Это предложение поддержали все члены совета сегодняшнего.



Ольга Радченко

— Согласен, что надо рассматривать отдельно. В этом месте надо сделать уникальную архитектуру — жемчужину, — добавил архитектор Михаил Гауфельд.

Представитель инвестора же отметил, что они и так немало прошли с этим объектом. Мол, прошлый проект на 13 тысяч квадратных метров уже прошел экспертизу, но потом Мингорисполком ограничил этажность до четырех.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 7 человек Как вам такой вариант здания на Мельникайте? Нравится, можно строить 14% Не нравится, надо дорабатывать 14% Какое еще здание? Там и так не протолкнуться 57% Мне все равно 14% Все опросы