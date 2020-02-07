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В Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

07.02.2020 13:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы обсудят на высшем уровне. В Красной поляне в Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

Общение лидеры начали в формате рабочего завтрака.  

В Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

Эту встречу наш Президент анонсировал в начале недели, посещая Добрушскую бумажную фабрику. Тогда глава государства отметил, что настал «момент истины» в белорусско-российских отношениях. Действительно, во время первой в 2020 году встречи лидерам предстоит решить ряд вопросов в двусторонней повестке – прежде всего связанных с поставками российских нефти и газа в нашу страну.  

«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным (читать далее).   

В Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

Нам пока не удалось окончательно договориться по ценам на углеводороды. По-прежнему открытым остается вопрос по возмещению российской стороной издержек от налогового маневра, в результате которого Беларусь потеряла около 330 миллионов долларов за 2019 год.    

В Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

Кроме того, все еще не урегулирован механизм компенсации российской стороной за поставленную в апреле по трубопроводу «Дружба» грязную нефть. Наблюдается дисбаланс в белорусско-российском товарообороте. Отрицательное сальдо составляет 9 миллиардов долларов.  

Президент Беларуси: Ни один житель, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от маневров наших партнеров  

В Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы обсудят на высшем уровне. В Красной поляне в Сочи проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина,...
 
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