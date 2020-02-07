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«Меня этой травлей хотят сбить с ног». Пелагея призвала не верить ложным слухам о её разводе

07.02.2020 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская певица Пелагея выпустила официальное заявление о своих отношениях с Иваном Телегиным, чтобы опровергнуть ложную информацию. 

Артистка пояснила, что они с мужем решили расстаться уже давно и восемь месяцев не живут вместе. Однако перед Новым годом появились ложные данные о разводе. 

«Меня этой травлей хотят сбить с ног». Пелагея призвала не верить ложным слухам о её разводе
Фото: instagram.com/pelageya_insta 

«Теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких. В частности, моей мамы, которая якобы участвовала в нашем разладе с мужем, хотя, я вам по секрету скажу, моя мама была лучшей тещей, о которой только можно мечтать», – написала певица на своей странице в Instagram. 

«Меня этой травлей хотят сбить с ног». Пелагея призвала не верить ложным слухам о её разводе
Фото: instagram.com/pelageya_insta 

По словам Пелагеи, кто-то хочет, чтобы она и Телегин поссорились, полностью потеряв возможность спокойно общаться и договариваться по разным вопросам. Артистка призвала не верить анонимным источникам, которые сообщают сомнительную информацию. 

«Я и сейчас продолжаю жить в другом – настоящем. Я занимаюсь дочкой, поправляю здоровье, планирую гастроли на лето и осень, и мы наконец-то занимаемся нашей новой программой. Меня этой травлей хотят сбить с ног, навязать неуверенность и нестабильность. И вот сейчас я заявляю: ничего у них не получится», – твёрдо сказала Пелагея. 

«Меня этой травлей хотят сбить с ног». Пелагея призвала не верить ложным слухам о её разводе
Фото: instagram.com/pelageya_insta 

Напоследок исполнительница выразила уверенность, что скоро вся эта ситуация будет позади. 

Напомним, Иван Телегин и Пелагея вступили в брак в 2016 году. 

В начале 2017 года в семье родилась девочка, которую назвали Таисией (здесь подробнее). 

Люди в материале: Пелагея, Иван Телегин
 
 
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Новости России. Российская певица Пелагея выпустила официальное заявление о своих отношениях с Иваном Телегиным, чтобы опровергнуть ложную информацию.  Артистка...
 
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