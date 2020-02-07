Курсы валют на 7 февраля: курс доллара 2.1762, курс евро 2.3857, российский рубль 3.4269

Источник материала: Myfin

07.02.2020: итоги торгов БВФБ

7 февраля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1762, курс евро – 2.3857, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4269.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0147 рубля до 2.1762, что составило 0.68%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0664 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0072 (0.3%), на 7 февраля 2020 курс составил 2.3857. По итогам месяца евро вырос на 0.0289 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0116 рублей (0.34%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0274 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 27 343 600 11 756 900 33 015 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.123 – 2.177 рублей, курс продажи доллара 2.139 – 2.21. Евро можно было продать в диапазоне 2.3 – 2.385 рублей, купить – 2.359 – 2.42.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =63.8 (стоимость 1 доллара равна 63.8 российских рубля),

=63.8 (стоимость 1 доллара равна 63.8 российских рубля), EUR/USD =1.098 (1 евро стоит 1.098 доллар),

=1.098 (1 евро стоит 1.098 доллар), EUR/RUB =69.9 (69.9 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .