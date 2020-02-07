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Курсы валют на 7 февраля: курс доллара 2.1762, курс евро 2.3857, российский рубль 3.4269
Источник материала: Myfin
7 февраля 2020 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.123 – 2.177 рублей, курс продажи доллара 2.139 – 2.21. Евро можно было продать в диапазоне 2.3 – 2.385 рублей, купить – 2.359 – 2.42.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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7 февраля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.1762, курс евро 2.3857, курс российского рубля составил...
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