Лукашенко собрал совещание по работе энергокомплекса Беларуси

Источник материала: Горецкий вестник

Александр Лукашенко собрал сегодня совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, передает БЕЛТА.





Глава государства поинтересовался, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов, как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и самое главное — поступательный рост доходов всех слоев населения. «Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год — год экзаменов», — добавил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером — Россией. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства, заметил он. «Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти — по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», — сказал глава государства.

Он отметил, что Беларусь слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики. «Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны — ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», — обратил внимание Лукашенко.