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В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

07.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

«Древние предметы бережно храним» ­– так называется археологическая выставка, открывшаяся в историко-краеведческом музее.

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

Открытие выставки стало знаковым событием для Будакошелевщины, что особенно символично в Год малой родины. И это неудивительно, ведь демонстрируемые экспонаты были найдены на Уваровичском городище и датируются VI в. до н.э – I в. н.э.

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

Напомним, городище в Уваровичах – археологический памятник раннего железного века на территории Беларуси. Население городища принадлежало к Милоградской культуре. Сегодня оно охраняется как памятник археологии.

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

Посетив выставку, каждый желающий, кому интересна история родного края, может познакомиться с предметами быта наших предков. Это пряслица, используемые женщинами для прядения и ткачества, древнейшие зернотерки, изделия из кости, керамические горшки, сделанные без использования гончарного круга, грузила, изделия из железа и др. К слову, помимо этих предметов старины, Гомельским дворцово-парковым ансамблем на выставке представлены более ранние археологические артефакты. В частности, отщепы эпохи неолита (начало второго тысячелетия до н.э.) и каменный клиновидный топор, выполненный по технологии шлифовки эпохи бронзового века (1500-1200 гг до н.э.), найденные около поселка Андреевка нашего района.

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

В историко-краеведческом музее открылась археологическая выставка

Для всех, кто хочет прикоснуться к древнейшей истории и своими глазами увидеть уникальные артефакты, двери историко-краеведческого музея открыты. Приходите, и вы точно не пожалеете, так как лицезреть предметы старины эпохи неолита  – это редкая возможность.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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«Древние предметы бережно храним» ­– так называется археологическая выставка, открывшаяся в историко-краеведческом музее. Открытие выставки...
 
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