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У армии Украины заметили легендарный пулемет Российской империи

07.02.2020 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы Украины в Луганской области используют оружие времен Первой мировой войны, пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Drive. Издание обратило внимание на репортаж 5 канала (выложен на YouTube), где показано, как украинский военнослужащий использует пулемет Максима.

The Drive отмечает, что показанное в ролике телеканала оружие получило широкое применение по всему миру с середины 1880-х годов, в том числе в Российской империи.

«Стоит также отметить, что даже если бы пулемет, показанный на видео с Украины, был одним из самых последних M1910, произведенных в Советском Союзе, ему все равно было бы 75 лет», — пишет издание.

 
 
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