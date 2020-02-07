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У армии Украины заметили легендарный пулемет Российской империи
Источник материала: Tut.by
Вооруженные силы Украины в Луганской области используют оружие времен Первой мировой войны,
The Drive отмечает, что показанное в ролике телеканала оружие получило широкое применение по всему миру с середины 1880-х годов, в том числе в Российской империи.
«Стоит также отметить, что даже если бы пулемет, показанный на видео с Украины, был одним из самых последних M1910, произведенных в Советском Союзе, ему все равно было бы 75 лет», — пишет издание.
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Оружию самое меньшее 75 лет.
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