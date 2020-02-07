У армии Украины заметили легендарный пулемет Российской империи

Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы Украины в Луганской области используют оружие времен Первой мировой войны, пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Drive . Издание обратило внимание на репортаж 5 канала ( выложен на YouTube), где показано, как украинский военнослужащий использует пулемет Максима.

The Drive отмечает, что показанное в ролике телеканала оружие получило широкое применение по всему миру с середины 1880-х годов, в том числе в Российской империи.

«Стоит также отметить, что даже если бы пулемет, показанный на видео с Украины, был одним из самых последних M1910, произведенных в Советском Союзе, ему все равно было бы 75 лет», — пишет издание.