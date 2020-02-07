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Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зрительские трибуны на 750 мест и 25-метровый бассейн. В городе атомщиков Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На двух этажах все, что необходимо для занятий различными видами спорта. От универсального зала до комнат единоборств. На улице мини-футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием, и целых три воркаут-комплекса. На спортобъекте создана и безбарьерная среда. Новый комплекс относится к первой категории, то есть здесь будут готовить спортивный резерв и проводить соревнования различных уровней.
Александра Козюлевич, жительница Островца:
Мария Цветкова, жительница Островца:
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
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Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта
Новости Беларуси. Зрительские трибуны на 750 мест и 25-метровый бассейн. В городе атомщиков Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс, сообщили в...
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