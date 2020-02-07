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Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта

07.02.2020 15:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зрительские трибуны на 750 мест и 25-метровый бассейн. В городе атомщиков Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта

На двух этажах все, что необходимо для занятий различными видами спорта. От универсального зала до комнат единоборств. На улице мини-футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием, и целых три воркаут-комплекса. На спортобъекте создана и безбарьерная среда. Новый комплекс относится к первой категории, то есть здесь будут готовить спортивный резерв и проводить соревнования различных уровней.  

Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта

Александра Козюлевич, жительница Островца:
Я занимаюсь сейчас борьбой. Мы занимались сначала в каком-то подвале в школе второй. А потом мы перешли вот сюда. Нам очень тут уютно.

Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта

Мария Цветкова, жительница Островца:
Я очень рада, что в Островце открыли такой комплекс, что есть тренажерный зал большой, современное оборудование. Я очень рада.

Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Такой объект типовой может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта. Было здесь в Островце два отделения: легкая атлетика и бокс. Вот можете посмотреть кратность увеличения возможностей только по развитию видов спорта. 

Люди в материале: Сергей Ковальчук, Мария Цветкова, Александра Козюлевич
 
 
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Новости Беларуси. Зрительские трибуны на 750 мест и 25-метровый бассейн. В городе атомщиков Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс, сообщили в...
 
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