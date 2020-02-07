В Пинске на площадях бывшего КСИ наладят производство поролона

Источник материала: Полесская правда



В Пинске подписано новое соглашение о заключении инвестиционного договора. Иностранное предприятие «БелОрганика» разместит на площадях бывшего комбината строительной индустрии в Пинске предприятие по выпуску поролона, используемого в производстве мягкой мебели.

По словам операционного директора «БелОрганики» Кшиштофа Валерыха, главным партнером и основным заказчиком производимого предприятием эластичного пенополиуретана выступает холдинговая компания «Пинскдрев».

Объем средств, направляемых в развитие проекта, оценивается в 5 миллионов евро. На новом предприятии будет создано до 60 рабочих мест. Инвестор планирует реализовать проект уже через 3 года.

Юрий Сергеев