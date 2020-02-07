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В Пинске на площадях бывшего КСИ наладят производство поролона
07.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По словам операционного директора «БелОрганики» Кшиштофа Валерыха, главным партнером и основным заказчиком производимого предприятием эластичного пенополиуретана выступает холдинговая компания «Пинскдрев».
Объем средств, направляемых в развитие проекта, оценивается в 5 миллионов евро. На новом предприятии будет создано до 60 рабочих мест. Инвестор планирует реализовать проект уже через 3 года.
Юрий Сергеев
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