«Гомельтранснефть Дружба» завершила ремонт на перекачивающих станциях «Кобрин» и «Туров»

Источник материала: Вороновская газета





ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило ремонт, начатый 3 февраля в ходе реконструкции технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций «Кобрин» и «Туров», сообщили БЕЛТА на предприятии.

На НПС «Кобрин» завершен ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. На НПС «Туров» заменен участок нефтепровода между задвижками №21А-№22А и тройник перед задвижкой №1А. «Новый участок нефтепровода подключен, заполнен нефтью и введен в эксплуатацию», — сказали на предприятии.

Ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов «Унеча — Мозырь» и «Мозырь — Брест», выявленных по результатам внутритрубной диагностики, продолжается.

Как сообщалось, в течение 2019 года было обследовано 1,3 тыс. км линейной части трубопроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Диагностику согласно заключенному договору проводила международная компания «Бейкер Хьюз технологии и трубопроводный сервис». Результаты проделанной работы были отражены в отчете с рекомендациями по ремонту дефектов. В соответствии с ними ОАО «Гомельтранснефть Дружба» разработало план-график их устранения.

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