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Золотовалютные резервы Беларуси за январь 2020 года снизились на 1,6%

07.02.2020 15:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Золотовалютные резервы Беларуси за январь 2020 года снизились на 1,6%
Фото из открытых источников

Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2020 года, по предварительным данным, составили $9243,1 млн в эквиваленте, сообщили в Национальном банке. Отмечается, что за январь 2020 года золотовалютные резервы (ЗВР) снизились на $150,4 млн или примерно на 1,6%.

Золотовалютные резервы Беларуси за январь 2020 года снизились на 1,6% Минфин повысил цены на скупку золота и платины у населения

В Нацбанке добавили, что снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

При этом поддержанию уровня ЗВР в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Отметим, что за 2019 год международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд или на 31,2%. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На 1 февраля 2020 года международные резервные активы Беларуси составляют около $9,2431 млрд в эквиваленте.
 
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