Золотовалютные резервы Беларуси за январь 2020 года снизились на 1,6%

Источник материала: Аргументы и факты

Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2020 года, по предварительным данным, составили $9243,1 млн в эквиваленте, сообщили в Национальном банке. Отмечается, что за январь 2020 года золотовалютные резервы (ЗВР) снизились на $150,4 млн или примерно на 1,6%.

В Нацбанке добавили, что снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

При этом поддержанию уровня ЗВР в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Отметим, что за 2019 год международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд или на 31,2%. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.