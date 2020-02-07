ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети появились кадры испытаний российской «адской молотилки»

07.02.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Интернете появились кадры испытательных стрельб новейшего российского необитаемого боевого модуля АУ-220М с 57-миллиметровым орудием. Об этом пишет «Российская газета».

На кадрах показано ведение огня на дистанцию в два километра. При этом каждый выстрел попадает в цель. Видно в ролике и систему управления модулем.

В эти дни АУ-220V впервые демонстрируется за рубежом на масштабной оружейной выставке DefExpo-2020 в Индии.

Директор по международному сотрудничеству концерна «Ростех» Виктор Кладов рассказал, что благодаря своей универсальности и боевым характеристикам модуль будет иметь высокий экспортный потенциал. Тем более, что его можно ставить на самую разную технику — как на шасси БТР или БМП, так и на корабли, или вообще использовать как стационарную боевую установку.

Рядом экспертов АУ-220V считается наследником знаменитой советской самоходной зенитной установки PCE 57−2, также известной как «Адская молотилка».

57-миллиметровое орудие модуля может вести огонь снарядами различного типа — бронебойными, управляемыми, многофункциональными с дистанционно-контактным взрывателем, со скорострельностью до 80 выстрелов в минуту.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Систему можно ставить на наземную технику, корабли или вообще использовать самостоятельно.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Гомельтранснефть Дружба» завершила ремонт на перекачивающих станциях «Кобрин» и «Туров»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика