В Сети появились кадры испытаний российской «адской молотилки»

Источник материала: Tut.by

В Интернете появились кадры испытательных стрельб новейшего российского необитаемого боевого модуля АУ-220М с 57-миллиметровым орудием. Об этом пишет «Российская газета».

На кадрах показано ведение огня на дистанцию в два километра. При этом каждый выстрел попадает в цель. Видно в ролике и систему управления модулем.

В эти дни АУ-220V впервые демонстрируется за рубежом на масштабной оружейной выставке DefExpo-2020 в Индии.

Директор по международному сотрудничеству концерна «Ростех» Виктор Кладов рассказал, что благодаря своей универсальности и боевым характеристикам модуль будет иметь высокий экспортный потенциал. Тем более, что его можно ставить на самую разную технику — как на шасси БТР или БМП, так и на корабли, или вообще использовать как стационарную боевую установку.

Рядом экспертов АУ-220V считается наследником знаменитой советской самоходной зенитной установки PCE 57−2, также известной как «Адская молотилка».

57-миллиметровое орудие модуля может вести огонь снарядами различного типа — бронебойными, управляемыми, многофункциональными с дистанционно-контактным взрывателем, со скорострельностью до 80 выстрелов в минуту.