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В Слуцке 8 улиц планируют оставить без света . Ненадолго
07.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение на восьми улицах Слуцка.
10 февраля 2020 года с 08-30 до 12-00 у потребителей по адресу:
· ул. Стародорожская №1-20, 22-30 (чётные), 31-35, 36-78 (чётные);
· 1-й пер. Стародорожский №1-4, 6-14;
· 2-й пер. Стародорожский №1-7 (нечётные), 11, 13;
· ул. Чапаева №1-15;
· 1-й пер. Чапаева № 1-10, 15, 12-18 (чётные);
· 2-й пер. Чапаева №1-7, 9-18, 22, 26, 28, 30;
· 1-й пер. Толстого № 21, 25-35 (нечётные);
· ул. Р.Люксембург №19а, 20, 34.
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкий городской район электрических сетейи приносит извинения за причиненные неудобства.
Slutsk-Gorod.by
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В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение на восьми улицах Слуцка.
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