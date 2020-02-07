ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке 8 улиц планируют оставить без света . Ненадолго 

07.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение на восьми улицах Слуцка.

10 февраля 2020 года с 08-30 до 12-00 у потребителей по адресу:

· ул. Стародорожская №1-20, 22-30 (чётные), 31-35, 36-78 (чётные);

· 1-й пер. Стародорожский №1-4, 6-14;

· 2-й пер. Стародорожский №1-7 (нечётные), 11, 13;

· ул. Чапаева №1-15;

· 1-й пер. Чапаева № 1-10, 15, 12-18 (чётные);

· 2-й пер. Чапаева №1-7, 9-18, 22, 26, 28, 30;

· 1-й пер. Толстого № 21, 25-35 (нечётные);

· ул. Р.Люксембург №19а, 20, 34.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетейи приносит извинения за причиненные неудобства.

Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение на восьми улицах Слуцка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Россия к 1 марта создадут общий список невыездных граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика