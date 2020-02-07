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«О многом поговорили». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы белорусско-российских отношений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы в центре внимания президентов Беларуси и России. В Красной поляне в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы государств в 2020 году встречаются впервые. Лидеры тепло приветствовали друг друга и продолжили общение за завтраком тет-а-тет.
Во время общения «один на один» главам государств удалось обсудить многие вопросы, но все же некоторые из них требовали вовлеченности в переговорный процесс других лиц. Общение лидеры продолжили в присутствии делегаций.
Правда, российская сторона за стол переговоров села не в полном составе – из-за метоусловий не прилетели министр энергетики, первый замглавы министерства экономического развития. А самые острые вопросы в белорусско-российских отношениях касаются энергоресурсов.
Нам пока не удалось окончательно договориться по ценам на углеводороды. По-прежнему открытым остается вопрос по возмещению российской стороной издержек от налогового маневра, в результате которого в 2019 году Беларусь потеряла около 330 миллионов долларов.
Кроме того, все еще не урегулирован механизм компенсации российской стороной за поставленную в апреле грязную нефть. Эти вопросы еще предстоит обсудить.
Правда, прежде нужно дождаться всех участников российской делегации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
О многом поговорили, и дошли до современности. Решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор. А потом мы сделаем паузу, у нас в программе есть и другие вопросы.
Вернемся к ним, когда приедут члены российской делегации сюда. Небо прояснилось. Тогда и продолжим наш разговор. Вообще есть о чем говорить, есть над чем работать.
Паузу в переговорном процессе президенты заполнят игрой в хоккей.
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«О многом поговорили». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы белорусско-российских отношений
Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы в центре внимания президентов Беларуси и России. В Красной поляне в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко...
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