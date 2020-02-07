ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларус с индусом помогали нелегалам попасть в ЕС через Беларусь

07.02.2020 16:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего гражданина Республики Индии и 52-летнего белоруса в организации незаконной миграции.

По версии следствия, мужчины в 2019 году занимались организацией незаконной миграции иностранных граждан транзитом через Беларусь из Индии в страны Европы. 

С этой целью они неоднократно подбирали граждан Индии, которые не имели виз и миграционных карт Республики Беларусь и стран Шенгенского соглашения, но желали незаконно выехать в страны Европы. 

Мужчины действовали по определенной схеме. За вознаграждение в несколько тысяч долларов США они готовили необходимые для регистрации различных обществ с ограниченной ответственностью документы и организовывали их подачу в регистрирующий орган Республики Беларусь. 

«Подобранные» иностранцы согласно уставу являлись участниками этих обществ. При этом они достоверно знали, что созданными организациями какая-либо деятельность осуществляться не будет. После чего мужчины готовили от имени должностных лиц этих обществ ходатайства о выдаче краткосрочных виз их участникам.


Получив документы, иностранные граждане обращались в компетентное учреждение Республики Беларусь, расположенное на территории иностранного государства, и получали индивидуальные въездные визы в Республику Беларусь для осуществления деловой поездки. Таким образом иностранцы незаконно въезжали и пребывали в нашей стране. 

В дальнейшем, уже находясь на территории Беларуси, шестеро граждан Индии решили самостоятельно пересечь государственную границу и были задержаны в пограничной зоне, расположенной в Гродненской области, за что были привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и незаконное пересечение государственной границы.

По результатам расследования 26-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по 17 фактам организации незаконной миграции, совершенной повторно, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 371-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
Беларус скрылся от органа уголовного преследования. Он объявлен в розыск, материалы выделены в отдельное производство. 
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего гражданина Республики Индии и 52-летнего белоруса в организации незаконной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 10 профессий. Отдел труда Слуцкого райисполкома предлагает безработным бесплатное обучение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика