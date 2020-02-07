Учащиеся 11-й школы стали призёрами XVI Балтийского научно-инженерного конкурса

Источник материала: Слуцк Город





Не успели учащиеся 11-й школы одержать победу на одном конкурсе, как сразу отправились на другой, где тоже взяли почётные места. На этот раз ребята приняли участие в XVI Балтийском научно-инженерный конкурсе. Об этом сообщается на сайте школы.

Диплом II степени и специальная премия, а также диплом лауреата премии бизнес-жюри в секции «Системное программирование и компьютерные технологии» присужден проекту «Contact - мобильное приложение для коммуникации с людьми с нарушением речи», который разработали наши одиннадцатиклассники Анастасия Кривленя и Артур Царикович.



Диплом III степени и специальной премией в секции «Физика», а также призом от ООО «Регата» удостоен проект Елизаветы Гринюк и Тимофея Стамбровского «Использование эффекта Кармана для получения возобновляемой энергии».

Победы воспитанников прокомментировал директор школы Валерий Гаркавенко:

— Это очень сильный приз, такой брал только Владислав Гадалов, причём [сейчас мы сделали это] в двух номинациях. Это, конечно, очень круто.

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