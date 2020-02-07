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Более 10 профессий. Отдел труда Слуцкого райисполкома предлагает безработным бесплатное обучение

07.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения безработных граждан в феврале 2020 года по профессиям. Об этом сообщается на сайте РИК.

На базе УО «Слуцкий государственный колледж» проходит обучение по профессиям:

  • «Продавец» (срок обучения – 2 месяца)
  • «Мастер по маникюру» (срок обучения – 1,5 месяца)
  • «Повар» (срок обучения – 3 месяца)
  • «Электрогазосварщик», (срок обучения – 5 месяцев), под заказ нанимателя

Кроме этого, в учреждениях образования Минска обучают следующим специальностям:

  • Оператор котельной (срок обучения – 3 месяца)
  • Водитель погрузчика (срок обучения – 1,7 месяца)
  • Дорожный рабочий (с трудоустройством) - ( срок обучения – 1,7 месяца)
  • Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (трудоустройство СПМК-122) (срок обучения – 3,5 месяца)

Также формируются группы для обучения по направлениям: слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по КИПиА, официант, буфетчик, швея и др.

Обучение и проживание предоставляется за счет райисполкома, кроме этого выплачивается минимальная стипендия.

Обращаться по адресу: Слуцк, ул. Ленина, 134, каб. № 5, телефон 801795 28425.

Всегда свежие вакансии вы можете найти в разделе «Трудоустройство» объявлений на сайте SlutskGorod.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения безработных граждан в феврале 2020 года по профессиям.
 
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Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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