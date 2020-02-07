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Более 10 профессий. Отдел труда Слуцкого райисполкома предлагает безработным бесплатное обучение
07.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения безработных граждан в феврале 2020 года по профессиям. Об этом
На базе УО «Слуцкий государственный колледж» проходит обучение по профессиям:
Кроме этого, в учреждениях образования Минска обучают следующим специальностям:
Также формируются группы для обучения по направлениям: слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по КИПиА, официант, буфетчик, швея и др.
Обращаться по адресу: Слуцк, ул. Ленина, 134, каб. № 5, телефон 801795 28425.
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Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения безработных граждан в феврале 2020 года по профессиям.
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