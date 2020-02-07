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«Везет же вам, снега много»: встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи
07.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Сочи начались переговоры между президентами РФ и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, передает «МИР 24».
«Везет же вам, снега много», – такие слова при встрече с российским коллегой произнес белорусский лидер. В горах курорта в эти дни снежно. Путин в красной спортивной зимней куртке встретил Лукашенко на улице. На крыльце политики тепло поприветствовали друг друга. «Да, здесь хорошо», – ответил российский лидер. Президент Беларуси рассказал, что там, где он остановился в Сочи, почти не осталось снега, «а тут пониже – снега много». «А там – еще больше», – сказал Путин, обращая внимание Лукашенко на одну из горных вершин.
Президенты начали беседу тет-а-тет, затем к ним присоединятся делегации. Главы государств обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Ожидается, что основной темой встречи станет взаимодействие в нефтегазовой сфере.
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Главы государств обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
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