«Везет же вам, снега много»: встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Сочи начались переговоры между президентами РФ и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, передает «МИР 24».

«Везет же вам, снега много», – такие слова при встрече с российским коллегой произнес белорусский лидер. В горах курорта в эти дни снежно. Путин в красной спортивной зимней куртке встретил Лукашенко на улице. На крыльце политики тепло поприветствовали друг друга. «Да, здесь хорошо», – ответил российский лидер. Президент Беларуси рассказал, что там, где он остановился в Сочи, почти не осталось снега, «а тут пониже – снега много». «А там – еще больше», – сказал Путин, обращая внимание Лукашенко на одну из горных вершин.

Президенты начали беседу тет-а-тет, затем к ним присоединятся делегации. Главы государств обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Ожидается, что основной темой встречи станет взаимодействие в нефтегазовой сфере.