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МВФ предрекает бедность нефтяным державам
07.02.2020 16:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: financialtribune.com
По оценкам Международного валютного фонда, к 2041 году спрос на нефть достигнет пика и начнет неуклонно снижаться.
Этот вывод содержится в докладе МВФ по странам Персидского залива. Причиной снижения спроса на нефть фонд называет рост эффективности расходования электроэнергии.
«Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно 115 млн баррелей в день, а затем продолжит снижаться»,— цитирует доклад
При таком сценарии, прогнозирует МВФ, в странах стран Персидского залива ощутимо изменится экономическая ситуация. Свои сбережения, которые оцениваются в 2 трлн долларов, эти страны могут потратить уже к 2034 году.
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По оценкам Международного валютного фонда, к 2041 году спрос на нефть достигнет пика и начнет неуклонно снижаться.
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