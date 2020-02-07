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Седьмой Форум регионов Беларуси и России пройдёт осенью 2020 года в Минске и Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Москвы 7 февраля обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошло заседание оргкомитета 7-го Форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в Минске и Минской области осенью 2020 года.
Традиционно работа форума будет разбита по секциям. В этом году их будет пять. Тематика уже согласована с российскими коллегами.
Кроме обсуждения совместных экономических проектов затронут и вопросы поддержки молодежи на селе, сохранения исторического наследия и укрепления единства двух народов.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В 2020 году гостей принимают белорусы. По итогам работы шести форумов подписано более 300 соглашений на сумму около двух миллиардов долларов.
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Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Москвы 7 февраля обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло заседание...
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