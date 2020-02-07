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Гонорар решает всё? Юлия Шпилевская в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Вадим Щеглов:
Юлия Шпилевская:
Вадим Щеглов:
Юлия Шпилевская:
Вадим Щеглов:
Юлия Шпилевская:
Вадим Щеглов:
Юлия Шпилевская:
Вадим Щеглов:
Юлия Шпилевская:
Вадим Щеглов:
Юлия Шпилевская:
Также в интервью Юлия Шпилевская рассказала:
– чем похожи «Павлинка» и «Баба-бомба» из клипа группы «Ленинград»
– как попала на СТВ и каково быть ведущей «Славянского базара»
– о сыне и муже
– как следит за собой и что ест
Кроме того, своё мнение об актрисе высказали Николай Пинигин и Павел Харланчук.
Смотрите 9 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Талант – это дар Божий или работа над собой? Юлия Шпилевская,...
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