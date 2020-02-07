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Гонорар решает всё? Юлия Шпилевская в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

07.02.2020 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Талант – это дар Божий или работа над собой?

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Работа над даром Божьим.

Вадим Щеглов:
Кино или театр?

Юлия Шпилевская:
Театр.

Вадим Щеглов:
Вам легко расплакаться в кадре?

Юлия Шпилевская:
Мне в жизни не легко, а в кадре легко.

Гонорар решает всё? Юлия Шпилевская в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
Последний спектакль, на который Вы ходили?

Юлия Шпилевская:
Наверное, это был мой спектакль.

Вадим Щеглов:
Гонорар решает всё?

Юлия Шпилевская:
Нет.

Вадим Щеглов:
Вы верите в судьбу?

Юлия Шпилевская:
Да.

Вадим Щеглов:
Решение, которое далось Вам с наибольшим трудом?

Юлия Шпилевская:
Выйти замуж.

Вадим Щеглов:
С кем из мировых режиссёров Вы бы хотели поработать?

Юлия Шпилевская:
Наверное, с каким-нибудь французом.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Юлия Шпилевская:
Это жизнь.

Также в интервью Юлия Шпилевская рассказала:

– чем похожи «Павлинка» и «Баба-бомба» из клипа группы «Ленинград»

– как попала на СТВ и каково быть ведущей «Славянского базара»

– о сыне и муже

– как следит за собой и что ест

Кроме того, своё мнение об актрисе высказали Николай Пинигин и Павел Харланчук.

Смотрите 9 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Юлия Шпилевская
 
 
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Талант – это дар Божий или работа над собой? Юлия Шпилевская,...
 
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