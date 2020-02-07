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Коронавирус бьет по рынку калийных удобрений. Что будет с белорусским экспортом?

07.02.2020 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Закрытие китайских городов в результате вспышки коронавируса привело к сокращению импорта продукции, в том числе на предприятия по выпуску азотных и фосфорных удобрений.

Коронавирус бьет по рынку калийных удобрений. Что будет с белорусским экспортом?
Могут сократить импорт калийных удобрений и китайские аграрии, сообщает Fertilizer Daily.

Введенный в китайских городах карантин в результате распространения коронавируса 2019-nCoV привел к приостановке транспортного сообщения в этих регионах. 

В итоге спрос на калийные удобрения может существенно сократиться. Что с большой долей вероятности приведет к снижению цены на мировом рынке калийных удобрений. В то же время сокращение экспорта из Китая азотных и фосфорных удобрений, скорее всего, приведет к их удорожанию.

Напомним, китайский рынок — один из ключевых для «Беларуськалия», и рынок ждет очередного контракта. Впрочем, гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый не конкретизировал сроки, отметив, что контракт будет в 2020 году.

В конце прошлого года предприятие уже снижало загрузку. «Сейчас, глядя на неопределенность по ряду рынков, мы на ближайшие 3−4 месяца ожидаем небольшое снижение объемов — до 30% для поддержания оптимального уровня спроса и предложения. 

Это хорошее время, чтобы провести ремонты на обогатительной фабрике и другом оборудовании», — отмечал в сентябре Иван Головатый.

В октябре прошлого года рынок взбодрило заключение крупными мировыми экспортерами, ОАО «Белорусская калийная компания» и российским «Уралкалием» долгосрочных контрактов с одним из двух ключевых мировых покупателей калийных удобрений — индийской IPL — по цене 280 долларов за тонну CFR.

Эксперты отмечают, что в случае ухудшения ситуации на рынке калийных удобрений белорусскому производителю предстоит подстраиваться. Не исключено, что доходы от экспорта окажутся ниже прогнозируемых и компаниям придется пересмотреть планы по доходам и затратам.


Телеграм-канал NEXTA сообщает, что «Беларуськалий» запустил полугодовую программу по снижению затрат. Предусмотрено постоянные затраты оставить на уровне 2019 года, в периоды остановки рудоуправлений на капитальный ремонт представлять работникам по желанию отпуска с сохранением 2/3 окладов, отказаться от найма новых сотрудников и сократить несколько должностей. 

Представитель «Беларуськалия» пояснил TUT.BY, что это будет рутинный процесс, не предусматривающий кардинальных изменений в работе предприятия.

Хлоркалий — один из ключевых экспортных продуктов Беларуси. Экспортные пошлины от его поставок традиционно вносят заметный вклад в формирование бюджета страны.
 
 
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Закрытие китайских городов в результате вспышки коронавируса привело к сокращению импорта продукции, в том числе на предприятия по выпуску азотных и фосфорных...
 
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