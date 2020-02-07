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В Слуцком районе изъяли 50 канистр спирта и 200 бутылок водки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Слуцком районе изъяли более полтонны контрафактного спирта и водки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
53-летний житель незаконно перевозил товар – без акцизных марок. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили 50 канистр спирта неизвестного производителя и 200 бутылок водки.
По факту инцидента проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Слуцком районе изъяли более полтонны контрафактного спирта и водки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 53-летний житель незаконно...
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