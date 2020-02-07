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Олег Гайдукевич: «Беларусь может пример показать по правам человека»

07.02.2020 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
З аднаго боку – абмен пасламі, і з другога боку – мы чулі, чуем і будзем чуць, што адной з такіх фундаментальных праблем, якую пастаянна агучвае амерыканскі бок – гэта правы чалавека ў Беларусі, стан з правамі чалавека. І гэта прагучала і на брыфінге, што тут ёсць, над чым працаваць, прычым і міністр замежных спраў Беларусі казаў, што ў Беларусі… Але разам з тым быў вельмі важны істотны момант – тое, што амерыканцы ў гэты раз адзначалі пазітыўныную дынаміку, з іх пункту гледжання ў гэтым пытанні. Як мы бачым гэтую праблему, калі мы кажам пра нейкія прынцыповыя моманты? І яшчэ. Былі тыя акцэнты, якія Майк Пампеа зрабіў, калі ён сказаў, што мы ведаем, што вы хочаце быть суверэннымі і незалежнымі. Прычым адразу ж быў зроблены акцэнт, што мы не хочам, каб вы выбіралі паміж Захадам і Ўсходам, паміж намі і Рассіяй. Размова ідзе ў першую чаргу, з аднаго боку, аб дыпламатыі, з другога боку – на пытанне аб энэрганосьбітах рэальнай эканомікі ён заявіў, што Злучаныя Штаты, як буйнейшы пастаўшчык энерганосьбітаў, гатовы на 100% задаволіць патрэбы Беларусі ў нафце. Як расцэньваць гэтыя рэчы? З аднаго боку – дэкларацыя таго, што ніхто ні на каго не цісне, а з другога боку – эта што? Дэманстрацыя салідарнасці і дапамогі альбо ўсё ж такі пэўны эканамічны ціск?

Олег Гайдукевич: «Беларусь может пример показать по правам человека»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Про права человека: мы должны помнить, что это инструмент ещё политический. И Беларусь никогда не отказывалась от этого диалога. В том числе, и по этой теме, и по другим. Но то, что это политический инструмент, скрывать тоже нельзя. То что Беларусь, между прочим, может пример показать по правам человека – мы одна из немногих стран постсоветского пространства, которая не допустила смертей, раскола по национальному и религиозному признаку.

Игорь Марзалюк:
Калі гэта тэма пачынае педаліравацца і яшчэ што-небудзь рабіцца, мне заўсёды ўсплывае Саудаўская Аравія, другія краіны, к якім няма ніякіх прэтэнзій у гэтым плане з боку Адміністрацыі.

Олег Гайдукевич:
Что касается конкретно Вашего вопроса, что стоит за этими предложениями США. То я скажу, почему я немножко спокоен. Потому что переговоры вёл Президент Беларуси Лукашенко. Если б кто-то другой, я бы, честно говоря, может быть, и забеспокоился. Почему? Объясню: потому что надо все политические заявления всё равно рассматривать с точки зрения, во-первых, геополитики, интересов США в этом регионе и, в целом, обстановки в мире. А именно – жёсткого противостояния Восток-Запад.

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Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира».
 
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