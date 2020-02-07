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Рачков о том, как улучшить демографическую ситуацию: «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – не белорусский путь»
Источник материала: СТВ
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Это анклавы, это там, где культивируется свой язык национального меньшинства. И отсюда, решая, вроде бы демографическую проблему, мы создаём иные проблемы. В первую очередь, в области национальной безопасности, общественной безопасности.
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Рачков о том, как улучшить демографическую ситуацию: «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – не белорусский путь»
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