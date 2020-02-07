Путин открыл счет в хоккейном матче с Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи, чтобы сыграть в хоккей. Российский лидер вышел на лед под номером 11, Лукашенко – под номером 1. Путин в матче открыл счет, забросив шайбу в ворота соперников по игре.

