|
Путин открыл счет в хоккейном матче с Лукашенко
07.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи, чтобы сыграть в хоккей. Российский лидер вышел на лед под номером 11, Лукашенко – под номером 1. Путин в матче открыл счет, забросив шайбу в ворота соперников по игре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи, чтобы сыграть в хоккей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)