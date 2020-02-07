ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

VII Форум регионов Беларуси и России посвятят историческому наследию Великой Победы

07.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

VII Форум регионов Беларуси и России, который планируется провести осенью в Минске и Минской области, будет посвящен историческому наследию Великой Победы. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова перед первым заседанием оргкомитета по подготовке и проведению форума, передает корреспондент БЕЛТА.

VII Форум регионов Беларуси и России посвятят историческому наследию Великой Победы
Наталья Кочанова. Фото из архива

Наталья Кочанова назвала 2020 год особым, поскольку будет отмечаться 75-летие Великой Победы. «Он важный для нас, для наших российских партнеров. Поэтому тема форума — историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России. Такая всеобъемлющая тематика, думаю, затронет каждого», — считает спикер.

Традиционно во время форума регионов подписывается большое количество соглашений, направленных на реализацию взаимовыгодных проектов. «Мы рассчитываем на то, что это будет очень масштабное мероприятие, которое позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества по всем направлениям», — подчеркнула председатель Совета Республики.

На секциях форума будут обсуждаться вопросы межпарламентского сотрудничества в контексте сохранения исторического наследия, патриотического воспитания, поддержки сельской молодежи, совместные экономические проекты, взаимодействие на международных площадках. Запланировано заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству. Предусмотрено также проведение встречи спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов с руководителями регионов двух стран.

Наталья Кочанова во время заседания оргкомитета высказала пожелание, чтобы программа предстоящего форума была насыщена интересными идеями и предложениями. «Хотелось бы новаций, которые будут взаимоинтересны и нам, и нашим российским коллегам», — отметила спикер. По ее словам, белорусская сторона рассчитывает, что очередной форум регионов пройдет на высоком организационном уровне, станет запоминающимся и знаковым с учетом знаменательной даты, которая будет отмечаться 9 Мая.

По результатам шести предыдущих форумов регионов Беларуси и России подписано 302 соглашения о сотрудничестве, заключено коммерческих контрактов на сумму около $2 млрд.

Белта

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
VII Форум регионов Беларуси и России, который планируется провести осенью в Минске и Минской области, будет посвящен историческому наследию Великой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин открыл счет в хоккейном матче с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика