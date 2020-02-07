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Проверка боеготовности: авиация ВВС и войск ПВО выполнила задачи и вернулась на аэродромы

07.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Проверка боеготовности: авиация ВВС и войск ПВО выполнила задачи и вернулась на аэродромы

Продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси. Авиация ВВС и войск ПВО уже выполнила свои задачи и вернулась на аэродромы, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Авиация ВВС и войск ПВО, выполнив поставленные задачи, перебазировалась на свои аэродромы, проинформировали в Минобороны. «Подразделения зенитных ракетных войск и механизированных бригад также возвращаются в пункты постоянной дислокации», — добавили в оборонном ведомстве.

Военнослужащие подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады на полигоне Лосвидо продолжают контрольные занятия по вождению боевых машин и огневой подготовке.

Внезапная проверка боевой готовности в ВС Беларуси началась 30 января. Действия войск запланированы на полигонах и отдельных участках местности. Войскам предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание уделяется состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.

https://www.belta.by/

 
 
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Продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси. Авиация ВВС и войск ПВО уже выполнила свои задачи и вернулась на...
 
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