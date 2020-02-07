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Экспозиция белорусских производителей будет представлена на выставке FoodExpo в Бишкеке

07.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Экспозиция белорусских производителей в третий раз будет представлена на международной выставке пищевой промышленности FoodExpo, которая пройдет с 8 по 10 апреля в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД Беларуси, который выступит организатором стенда.

Экспозиция белорусских производителей будет представлена на выставке FoodExpo в Бишкеке

Коллективный стенд познакомит посетителей выставки с продуктами и напитками белорусских производителей. При этом акцент будет сделан на здоровом питании и продукции с сертификатом «Халяль». Впервые на отечественной экспозиции будут представлены пищевые добавки, оболочки для мясных и колбасных изделий, детское питание.

«Опыт участия белорусских предприятий в FoodExpo в предыдущие годы показал высокий интерес к нашим продуктам питания со стороны посетителей, официальных делегаций, представителей кыргызского бизнеса, — добавили в Национальном центре маркетинга. — С каждым годом продукция из Беларуси становится более популярной и востребованной на этом рынке, а бренды узнаваемыми».

Коллективная экспозиция проводится при поддержке посольства Беларуси в Кыргызстане.

Товарооборот между Беларусью и Кыргыстаном за январь-ноябрь 2019 года составил около $100 млн, из них более $90 млн — экспорт. Из белорусской пищевой продукции особенно востребованы на кыргызском рынке мясо и мясные субпродукты, сгущенные и сухие молоко и сливки, а также молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и творог.

Белта

 
 
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Экспозиция белорусских производителей в третий раз будет представлена на международной выставке пищевой промышленности FoodExpo, которая пройдет с 8 по 10...
 
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