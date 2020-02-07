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Раскрыта тайна картины Леонардо да Винчи

07.02.2020 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Имперского колледжа и Национальной галереи Лондона (Великобритания) заявили, что обнаружили под картиной «Мадонна в скалах» ранее неизвестный эскиз Леонардо да Винчи. Об этом пишет Live Science.


К такому выводу ученые пришли после рентгенофлуоресцентного анализа всех слоев краски картины. Эта технология в сочетании с новым алгоритмом интерпретации данных позволила выявить голову и крылья невидимого ранее младенца Иисуса.

Помогшим раскрыть этот эскиз элементом назвали цинк. Оригинальный эскиз да Винчи был нарисован с применением краски, в состав которой он входил. Впрочем, почему художник решил скрыть свой оригинальный набросок, не сообщается.


Напомним: «Мадонна в скалах» (итал. La Vergine delle rocce) — название двух практически не отличающихся по композиции картин Леонардо да Винчи, одна из которых выставлена в Лувре, а другая в Лондонской национальной галерее, пишет Wikipedia.

 
 
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«Мадонна в скалах» - название двух практически не отличающихся по композиции картин Леонардо да Винчи.
 
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