Раскрыта тайна картины Леонардо да Винчи

Источник материала: Tut.by

Специалисты Имперского колледжа и Национальной галереи Лондона (Великобритания) заявили, что обнаружили под картиной «Мадонна в скалах» ранее неизвестный эскиз Леонардо да Винчи. Об этом пишет Live Science.





К такому выводу ученые пришли после рентгенофлуоресцентного анализа всех слоев краски картины. Эта технология в сочетании с новым алгоритмом интерпретации данных позволила выявить голову и крылья невидимого ранее младенца Иисуса.

Помогшим раскрыть этот эскиз элементом назвали цинк. Оригинальный эскиз да Винчи был нарисован с применением краски, в состав которой он входил. Впрочем, почему художник решил скрыть свой оригинальный набросок, не сообщается.





Напомним: «Мадонна в скалах» (итал. La Vergine delle rocce) — название двух практически не отличающихся по композиции картин Леонардо да Винчи, одна из которых выставлена в Лувре, а другая в Лондонской национальной галерее, пишет Wikipedia.