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Раскрыта тайна картины Леонардо да Винчи
Источник материала: Tut.by
Специалисты Имперского колледжа и Национальной галереи Лондона (Великобритания) заявили, что обнаружили под картиной «Мадонна в скалах» ранее неизвестный эскиз Леонардо да Винчи. Об этом
К такому выводу ученые пришли после рентгенофлуоресцентного анализа всех слоев краски картины. Эта технология в сочетании с новым алгоритмом интерпретации данных позволила выявить голову и крылья невидимого ранее младенца Иисуса.
Помогшим раскрыть этот эскиз элементом назвали цинк. Оригинальный эскиз да Винчи был нарисован с применением краски, в состав которой он входил. Впрочем, почему художник решил скрыть свой оригинальный набросок, не сообщается.
Напомним: «Мадонна в скалах» (итал. La Vergine delle rocce) — название двух практически не отличающихся по композиции картин Леонардо да Винчи, одна из которых выставлена в Лувре, а другая в Лондонской национальной галерее,
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«Мадонна в скалах» - название двух практически не отличающихся по композиции картин Леонардо да Винчи.
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