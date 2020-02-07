"Белпочта" с 12 февраля повысит тарифы на международные отправления

Источник материала: Виртуальный Брест

РУП "Белпочта" повысит тарифы на международные отправления. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.





"С 12 февраля изменятся тарифы на пересылку международных почтовых отправлений (письменной корреспонденции, посылок, международной ускоренной почты ЕМS). Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек", - сообщили в "Белпочте".

В среднем повышение тарифов составит 3-5%.

"Деятельность "Белпочты" направлена на обеспечение качественных и конкурентоспособных услуг по доступным тарифам. Однако поддержание высокого качества невозможно без современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, обновления парка автомобилей, внедрения новых сервисов, основанных на современных информационных технологиях", - прокомментировали на предприятии.

Все изменения будут актуализированы 12 февраля на сайте "Белпочты" в разделе "Тарифы".