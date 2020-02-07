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Приезжающих в Беларусь китайских студентов на две карантинные недели разместят в «Бригантине»

07.02.2020 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приезжающих в Беларусь с каникул китайских студентов на две карантинные недели разместят в оздоровительном центре «Бригантина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приезжающих в Беларусь китайских студентов на две карантинные недели разместят в «Бригантине»

Это нужно для обеспечения дополнительной профилактики. Здесь иностранцы смогут проходить обучение в онлайн-режиме. С момента вспышки заболевания в Беларуси пробы на пневмонию нового типа взяли более чем у 500 человек, которые посещали КНР. Ни в одном случае коронавирус не выявлен.

Приезжающих в Беларусь китайских студентов на две карантинные недели разместят в «Бригантине»

Тем временем в больницах Уханя медикам начали помогать роботы. Около 30 машин-дезинфекторов в эпицентр эпидемии поставила шанхайская компания. В верхней части аппаратов установлены распылители перекиси, а в центральной – встроены ультрафиолетовые лампы. Они могут выполнять различного вида обеззараживание, а специальная система позволяет ориентироваться в пространстве.

Приезжающих в Беларусь китайских студентов на две карантинные недели разместят в «Бригантине»

Машины работают в палатах-изоляторах, отделениях интенсивной терапии, операционных и амбулаторных отделениях, помогая снизить риск перекрестного заражения.

На сегодня число заболевших коронавирусом превысило 31 тысячу. Погибли 636 человек.  

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Новости Беларуси. Приезжающих в Беларусь с каникул китайских студентов на две карантинные недели разместят в оздоровительном центре «Бригантина», сообщили в...
 
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