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Валентина Курсевич: нужно, чтобы у ребёнка был престиж семьи, в которой он воспитывается
Источник материала: СТВ
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе
Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:
Оно должно быть. Ведь у нас в 2017 году министерством труда и социальной защиты проводилось многоцентровое исследование, в котором было 10 тысяч человек. Это формирование семьи, семейные отношения и рождаемость в социально-экономических меняющихся условиях жизни белорусов. И там задали такой вопрос: «Что же, всё-таки, наивысшее счастье?» Так вот наибольшим счастьем большая часть населения посчитала наличие семьи, в которое есть мама, папа и дети до трёх лет.
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Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». Рачков о том, как улучшить демографическую ситуацию: «Путь...
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