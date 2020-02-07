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Беги, Женя, беги! Атлет устроил 24-часовой марафон на беговой дорожке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бросить вызов себе. 38-летний Евгений Гуцалов начал необычный суточный забег в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стартовал атлет ровно в час дня на беговой дорожке в одном из спортивных магазинов. Пробежит практически не останавливаясь, делая лишь небольшие перерывы на перекус.
Всего за 24 часа Евгений набежит без малого 150 километров. Прежний рекорд подобного забега атлета на дорожке составил 42 километра. В копилке бегуна такой необычный марафон далеко не первый.
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Новости Беларуси. Бросить вызов себе. 38-летний Евгений Гуцалов начал необычный суточный забег в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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